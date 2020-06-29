Marmaris'te bir deprem daha oldu! 5.4'ün artçıları sürüyor

Dün akşam saatlerinde 5.4'lük depremle sarsılan Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu sabah bir deprem daha oldu... 4.4 şiddetindeki deprem panik yarattı...

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gerçekleşen 5.4'lük depremin ardından bugün de saat 07:06'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.