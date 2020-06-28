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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 

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ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek. 

Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf

Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf 

Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf

İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf

Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"

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