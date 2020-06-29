Benzin ve motorine indirim! Bu gece yarısı pompaya yansıcak

Akaryakıta çifte indirim geliyor. Gece yarısı pompaya yansıyacak olmakla birlikte motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirim geliyor..

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Geçtiğimiz perşembe günü benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından pazartesi günü için yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim olacak..

Bu gece yarısından itibaren motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.