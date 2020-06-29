Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir aslen nereli?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum plajlarındaki fahiş fiyatlar hakkında konuşmuş ve turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Ahmet Aras kimdir, aslen nereli yaşı kaç araştırmaları başladı. Ahmet Aras Bodrum doğumlu ve 50 yaşında.

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Bodrum plajlarındaki yiyecek ve şezlongların fahiş fiyata satılmasını eleştirilenlere "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" diyerek açıklama yapan Ahmet Aras'ın hayatı merak edildi. CHP'li belediye başkanı 50 yaşındaki Ahmet Aras Bodrum doğumlu. Evli olan Ahmet Aras'ın iki kızı var.

Geçtiğimiz günlerde buradaki bir işletmenin hesap pusulasında yer alan 370 TL'lik döner çok tartışılmış, fiyatı fahiş bulanlar ve makul olduğunu söyleyenler iki kampa ayrılmıştı. Bu tartışmalarla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı, işletmelerin fiyatlarını şu sözlerle savundu: "Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin."

Ahmet Aras kimdir: Ahmet Aras, 1970 yılında Bodrum'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladıktan sonra 1988 yılında İzmir'de Maltepe Askeri Lisesi'nden, 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli bölgeleri ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli oldu. Memleketi Bodrum'a yerleşerek turizm işletmeciliğine başlayan Aras, bu süreçte Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçilerek Ortakent’in ve Bodrum’un gelişmesi, tanıtılması için festival, organizasyon ve projeye öncülük etti. Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babası. Aras, iyi derecede İngilizce biliyor.