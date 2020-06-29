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Kocaeli'de çöp kamyonu işçisi feci şekilde ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de Adem Özmen, çalıştığı freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Talihsiz adam şimdi yaşam mücadelesi veriyor.

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Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen, freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özmen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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