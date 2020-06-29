Mısırlı Sama El-Masry'nin Instagram paylaşımları hapis cezası getirdi göbek dansı yapmıştı
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Sama El-Masry, paylaştığı videoların müstehcen olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.
Dünya, ünlü Mısırlı dansçı, oyuncu ve şarkıcı Sama El-Masry’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı hapis cezası haberiyle çalkalanıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Sama El-Masry'nin Tiktok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyor.
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'Müstehcen' gerekçesi tutuklattı
Sama El-Masry'nin Instagram ve Tiktok paylaşımları anında 10 binlerce beğeni alıyor. El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı.
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Mısırlı dansçı, sosyal medya paylaşımlarının 'ahlaka aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.
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