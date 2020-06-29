Mısırlı Sama El-Masry'nin Instagram paylaşımları hapis cezası getirdi göbek dansı yapmıştı

'Müstehcen' gerekçesi tutuklattı

Sama El-Masry'nin Instagram ve Tiktok paylaşımları anında 10 binlerce beğeni alıyor. El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı.