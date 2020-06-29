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Tüketici Güven Endeksi rakamları açıklandı! Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Güven Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi

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Ekonomik güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme dönemine geçilen haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay mayısa göre yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5,2 artarak 62,6'ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22,2 yükselerek 89,8'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 artışla 55,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 artarak 86,4'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33,1 yükselişle 78'e çıktı.

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