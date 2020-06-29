Antalya'da feci kaza aileyi ayırdı baba ölüme çocukları hastaneye gitti

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilde baba Rauf Şipleme hayatını kaybetti. 8 ve 6 yaşındaki çocukları ile anne yaralı kurtuldu ancak babanın acısı kazadaki yaraların acısından ağır basacak nitelikte...

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Şıhlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Taşkent ilçesinden Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Rauf Şipleme’nin (46) kullandığı 07 AZK 02 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Baba öldü, anne ile çocukları yaralandı

Kazada, sürücü Şipleme yaşamını yitirdi, araçta bulunan eşi Pervin Şipleme (33) ile çocukları Hira Nur Ş. (8) ve Ali Talha Ş. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı Hira Nur Ş. ve Ali Talha Ş.’i Hadim Devlet Hastanesine Pervin Şipleme’yi ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Anne ile çocuklarının hayati tehlikesi yok

Hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Rauf Şipleme ise savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şipleme’nin bugün Antalya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.