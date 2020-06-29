Şanlıurfa'ya yağmur gibi geldiler her yıl yaşanan kelebek istilası tekrarladı
ŞANLIURFA'da görülen kelebeklerin yoğunluğu dikkat çekti. Sokak lambalarından tutun da adım atılacak her yer kelebeklerle doluyken sanki gökyüzünden kelebek yağıyor.
Şanlıurfa'da her yıl görülen kelebek istilası bu yıl da görüldü. Sokak lambalarının etrafında adeta cirit atan kelebekler, kelimenin tam anlamıyla her yerde. Vatandaş ne pencere açabiliyor ne dışarı çıkabiliyor.
Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kelebek istilası yaşandı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde bulunan sokak lambalarının etrafında binlerce kelebek görüldü.
Vatandaşların akşam pencerelerini açamadığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Gökçe, kelebeklerin rahatsız etmesi nedeni ile akşam dışarı çıkmadıklarını söyledi.
Mehmet Gökçe, "Her yıl böyle oluyor, özellikle sokak lambaları etrafında toplanıyorlar. Kelebekler nedeni ile dışarı çıkamıyoruz. Her yıl belediye ve kaymakamlık ilaçlama yapıyor. İlaçlamanın ardından düzelecek diye düşünüyoruz" dedi.