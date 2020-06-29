Şanlıurfa'ya yağmur gibi geldiler her yıl yaşanan kelebek istilası tekrarladı

Mehmet Gökçe, "Her yıl böyle oluyor, özellikle sokak lambaları etrafında toplanıyorlar. Kelebekler nedeni ile dışarı çıkamıyoruz. Her yıl belediye ve kaymakamlık ilaçlama yapıyor. İlaçlamanın ardından düzelecek diye düşünüyoruz" dedi.