Bakan Karaismailoğlu: Yerli elektrikli tren kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini başlattı. Karaismailoğlu "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" dedi

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Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız. Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir.

Yüzde 20 daha ucuza mal edildi

Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır.

Saatte 176 KM'ye ulaşıyor

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.