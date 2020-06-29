Petek Dinçöz kaç yaşında eşi kimdir Serkan Kodaloğlu ne iş yapıyor?

40 yaşındaki şarkıcı Petek Dinçöz son hali ile sosyal medyada olay oldu. Diş ve dudak operasyonları geçirdiği iddia edilen Petek Dinçöz iddiaları yalanladı ve Snapchat uygulaması yaptığını söyledi. Peki Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında, eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, ne iş yapıyor?

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Petek Dinçöz son hali ile sosyal medyanın gündem oldu yüzlerde yorum aldı. Dudak ve dil operasyonu geçridiği iddia edilen Petek Dinçöz'ü kimse tanıyamadı. İnstagram hesabından canlı yayın yapan Petek Dinçöz'e yorum yağınca Dinçöz, yüzüne Snapchat uygulaması yaptığını söyledi. Peki Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, ne iş yapıyor?

Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence" gibi yorumlar aldı. İddialara göre Dinçöz, diş ve dudaklarından operasyon geçirdi.

Yaptığı paylaşımla tanınmakta zorluk çeken Petek Dinçöz, gelen yorumlar sonrası bunu 'Snapchat' adlı programla yaptığını belirtti.

Petek Dinçöz kimdir: Gerçek adı Didem Ezgü'dür. Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk öğrenimini Gazi Ortaokulun'da tamamlamıştır.

Uzun yıllar birlikte olduğu televizyoncu Can Tanrıyar'la evlenip daha sonra anlaşamayıp boşanmıştır.

Genç iş adamı Serkan Kodaloğlu ile dünya evlenmiştir.

KARİYERİ

Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu aynı zamanda Vizyon Production Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçilmiştir, yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı.

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

Sanat kariyerine mankenlik'le başlayan Dinçöz, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda yaptığı danslarıyla o zamana damgasını vurmuştur.

1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı.