CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı? Bomba iddia

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?" diye sordu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı duruşmada yaşananların perde arkasını anlattı...

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının onanmasının ardından bomba bir iddia gündeme geldi. Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?" sorusuyla siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davanın duruşma salonunda CHP Grup Başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, avukatlar, baro yetkilileri, ABD, İngiltere, Fransa Büyükelçileri etten bir duvar örerek mahkeme heyetini etkilemeye çalıştıklarını belirten Bülent Orakoğlu, şöyle devam etti:

Müdahil avukata keleş mermisi gönderildi

"Şehitlerimiz ve ülkemiz adına müdahil olarak duruşmalara katılan Avukat Cem Kaya’ya göre mahkeme başkanı yargılamanın selahiyeti için bu şer güçlere hiçbir prim vermedi. Cem Kaya ve Hukuk Bürosu şehitlerimiz ve devletimiz adına müdahil olduğu için hukuk bürolarına kapalı bir zarf içinde keleş mermisi gönderildi. Terör örgütleri tarafından telefon açılarak isimsiz mektuplarla eşi ve çoluk çocuğu tehdit edildi. 4 yaşındaki çocuğunu bile tehdit ettiler. (DHKP/C )

Yeni kurulan partinin Genel Başkan Yardımcısı ne dedi?

"CHP’nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davaya 3 büyük ülke büyükelçilerinin gelmesi hayra alamet bir konu değil. Ben Türkiye için endişelenmiyorum. Geçen hafta yeni kurulan bir partinin Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ihtimalinin güçlü olduğundan bahsetmişti de onun için mi geldiler diye düşünmüştüm."

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