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Jurgen Klopp: Şimdilik bunun imkanı yok

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası olaylı kutlamalarla ilgili taraftarına uyarıda bulundu, doğru zamanın beklenmesini istedi.

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Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarların şehir merkezinde bir araya gelip kutlamalar yapmasına kulüp tepki göstermiş, "Kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı.

34 kişinin yaralandığı kutlamalarla ilgili konuşan Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, kutlamalar için doğru zamanın gelmesini beklemelerini istedi.
Kulübün ilk Premier Lig şampiyonluğunu birlikte kutlamak istediklerini söyleyen Klopp, liman bölgesindeki kutlamalardan hoşlanmadığını belirtti.

"Sizin tutkunuz benim de tutkum"

Liverpool'a yakın Liverpool Echo isimli internet sitesinde yer alan açık
mektupta duygularını paylaşan Alman teknik adam, "Ben de insanım ve sizin tutkunuz benim de tutkum ancak şu anda en önemli şey bir araya gelinmemesidir" diye konuştu.

"Şimdilik bunun imkanı yok"

Sağlık çalışanları ve polise ayrı bir parantez atan Klopp, "Onlara çok şey borçluyuz. Lütfen kutlamalarınızı bu korkunç belayı başkalarına bulaştırma riskine önlem alarak yapın. Eğer durumlar daha farklı olsaydı bunu sizinle
kutlamaktan başka bir şeyi düşünmezdim. Muhtemelen geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarından daha büyük bir kutlama olurdu. Ancak şimdilik bunun imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Kulübün yanısıra Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson da kutlamaları eleştirmiş ve olayların Liverpool kulübünü ile Liverpool şehrinin itibarına zarar verdiğini belirtmişti.

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