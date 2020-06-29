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Samsun'da 1 çocuk babasına kurşun yağdıran 18 yaşındaki zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da Canet Taşdöven (25), Necati A.(18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sonrası yakalanan zanlı Necati A. ifadesinde; cinayeti ağabeyi ile öldürdüğü şahıs arasında bulunan husumetten işlediğini söyledi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi.

1 çocuk babasıydı hastanede öldü

Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25) 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan evli 1 çocuk babası Caner Taşdöven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Necati A.(18) ile olay sırasında yanında olan arkadaşı R.D.'yi gözaltına aldı. Necati A.'nın Caner Taşdöven'i ağabeyi ile arasındaki husumetten dolayı öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Necati A. ve R.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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