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Fetullahçı terör örgütünün yeni yapılanması deşifre oldu! 16 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

BURSA merkezli operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü ile temaslı şüpheli şahısların, tabelası dahi bulunmayan illegal dershanelerde, eski örgüt öğretmenlerini tekrar istihdam etmeye çalıştığı paylaşıldı. İlgili operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

İllegal dershanelerde eski öğretmenlerini istihdam ediyorlar

Şüphelilerin, tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlendi.

Örgüte üyelikten arananlara yardım ettikleri ortaya çıktı

Ayrıca zanlıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edildi.

16 kişi gözaltına alındı, 10 kişi de aranıyor

Gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir ebe gözaltına alındı.

Ekipler, diğer 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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