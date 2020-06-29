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Ebru Şahin Cedi Osman aşk mı yaşıyor Ebru Şahin resmen duyurdu

Hercai dizisindeki Reyyan karakteri ile yıldızı iyice parlayan 26 yaşındaki Ebru Şahin'in basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu haberlerin yayılmasının ardından Ebru Şahin bir açıklama yaptı ve aşk haberlerini yalanladı. Peki Ebru Şahin kimdir, nereli, sevgilisi kim?

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in adı bugün basketbolcu Cedi Osman ile anıldı, ikilinin gözlerden uzak yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu haberlerin sosyal medyada hızla yayılmasınına ardından ilk açıklama Ebru Şahin'den geldi ve 26 yaşındaki oyuncu Cedi Osman ile aşk yaşıyor iddialarını yalanladı. Peki Ebru Şahin kimdir, nereli, hangi dizilerde rol aldı? 

"KENDİNİZE Mİ MESLEĞİNİZE Mİ SAYGINIZ YOK BİLMİYORUM"
Ebru Şahin, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara tepki gösterdi. Şahin paylaşımında, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp." ifadelerini kullandı.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

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