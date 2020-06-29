Kapalıçarşı’da skandal! Kolonlar kesilmiş o dükkanda yıkım yapıldı

Kapalıçarşı’da, belediyeden alınan basit onarım izni ile yapılan tadilat sonrası tanınmaz hale gelen anıt eser konumundaki döviz bürosunda sonradan eklenen yapılar söküldü. Herkes birbirini suçladı...

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Kapalıçarşı’da anıt eser konumundaki dükkanlardan birine belediyeden alınan basit onarım izni ile tadilat yapıldı. Yapılan tadilat sonrası döviz bürosu olarak kullanılan dükkan tanınmaz hale geldi. Bilirkişi raporunda tarihi dokuya zarar verildiği belirlenen dükkan için harekete geçildi. Dükkan sahibi, hem savcılığa hem Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak kiracıları şikayet etti.

Sonradan eklenen bölümler yıkıldı

Anıtlar Kurulu kaçak tadilat için söküm kararı aldı. Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Kapalıçarşı’ya gelerek döviz bürosuna sonradan eklenen yapıların söküm çalışmasına başladı. Sonradan eklenen yapılar ekipler tarafından el aletleriyle söküldü.

Kiracının avukatı eski tadilatı suçladı

“Olayın başlangıcı dükkanın içerisinde yapılan dekorasyonlarla alakalı”

Dükkanda tadilatı gerçekleştirdiği iddia edilen kiracıların avukatı Halis Kavraz, “Taşınmazda yapılan tadilatlarla alakalı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan bir karar vardı. Bu karara biz bir dilekçe verdik. Dilekçede, ‘Sizin kararınız tam net olarak anlaşılmıyor çünkü burada geçmiş dönemde yapılan tadilatlarla alakalı dükkanda ciddi problemler var. Onun için bu kararınızı açıklayın’ dedik. Bunun üzerine çok daha kapsamlı bir karar verdi. Şu an gördüğünüz üzere taşınmaz ve asma kat yıkılıyor. Çünkü taşınmaz geçmiş dönemlerde olmamasına rağmen ilave alan iddiası olacak şekilde asma kat yapıldığı kurul tarafından tespit edildi. Yani dükkanın müvekkillere kayıtlı olarak teslim edildiği ortaya çıkmış oldu. Aslında olayın başlangıcı dükkanın içerisinde yapılan dekorasyonlarla alakalı. Normalde 3194 sayılı imar kanunu uyarınca siz eğer taşıyıcı unsurlara müdahale etmezseniz yani binanın statik yapısına müdahale etmezseniz Aynı zamanda ilave alan da yaratmazsanız normalde sizin yaptığınız tadilatla alakalı basit tadilattır. Esaslı bir tadilat değildir. Tabi burası Kapalıçarşı, eski eser nitelik olarak. Burada yapılan tadilatlarla alakalı her eski eser özelinde kurul kendi özel karar alıyor” şeklinde konuştu.

Bu dükkandaki en büyük usulsüzlük kolonun kesilmesidir

Av. Kavraz, “Burada normalde dekorasyonlar yani kaplamalar eski esere müdahale etmeyecek nitelikteydi ama çok daha farklı şeyler ortaya çıktı. Yıllar öncesinde Kapalıçarşı’da bir dükkanın kolonu kesilmiş ve dükkan bu şekilde kullanılmaya devam etmiş. Kapalıçarşı’daki bu dükkan belki emsal teşkil edecek. Diğer dükkanlarda da geçmiş zamanda yapılan usulsüzlükler ortaya konulmuş oldu. Hem burada ilave alan iddiası olan asma kat yıkılmış oldu hem de bu kolonun kesilmiş olduğu ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra kurul bu konuda gerekli kararı alacaktır. Bu dükkandaki en büyük usulsüzlük kolonun kesilmesidir. Belki şu anda bu dükkanın çökme riski de var. Çünkü taşıyıcı unsur yok. Kolon kaldırılmış, en büyük usulsüzlük budur. Bu da bizim tarafımızdan yapılmış değil. Dükkanın eski fotoğraflarında kolonun olmadığı ortada. İkinci en büyük usulsüzlük de asma kattır. Yine dükkanın imar işlem dosyasında asma katın da almadığı çok açık. En büyük 2 usulsüzlük asma kat ve kolonun kesilmesi, müvekkiller tarafından bu dükkan kiralanmadan önce olduğu imar işlem dosyası ve koruma bölge kurulu dosyasında sabit. Aslında burada yapılan kaplamalar dükkanda geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmış oldu” ifadelerini kullandı.

Kasayı koyarken eşme ve kesme yapmadık

Dükkana yerleştirilen kasa ile sütunlara zarar verildiği iddialarına ilişkin ise Kavraz, “Biz özellikle kurula gösterdik. Bizim büyük kasamız konulurken kesinlikle eşme oyma herhangi bir şey yok. Yani o kasa çıkartılırken sadece eski eserin önündeki kaplamalar kaldırıldı. Zaten kurul o kaplamaları kaldır demişti. Yani herhangi bir şekilde eski eser niteliğindeki taşlara veya oradaki taşıyıcı unsurlara müdahale edecek bir şey yok” dedi.

'Bize belediye kiracının yaptığı işlemlerin usulsüz olduğunu tebliğ etti'

Mal sahibinin avukatı Nusret Sarı, “Biz burayı kiraya verdik. Fakat burada 2863 sayılı tarihi eser kanununa muhalif olarak tarihi eserin yapısına zarar verildiği için bu karar alındı. Yoksa müvekkilim 2019 yılında burayı satın aldı. Bu kolonu kesmesi mümkün değil. Kolonun ne zaman kesildiği bizim tarafımızdan bilinmiyor. Müvekkilim tarafından yapılmamış. Zaten bugün yapılan işlem bize belediye tarafından kiracının yaptığı işlemlerin usulsüz olduğu tebliğ edildi. Biz de bu nedenle mahkemeden dava açtık ve bugün belediye tarafından, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından bu kaplamaların tarihi esere zarar verdiği noktasında bugün söküm yapılıyor. Yoksa kolonla ilgili bir işlem yapılmıyor” ifadelerini kullandı.



Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyesi Mimar Tolga Altınışık ise şunları söyledi: "Biz yönetim kurulu olarak verilen tadilat izinlerin tamamını Konutlar Kurulundan gelen izinleri takip ediyoruz. Fatih Belediyesi tarafından onarım sırasında kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Genel izinler dışında yapılan herhangi bir işlemi de kabul etmiyoruz. Çünkü Kapalıçarşı tescilli bir eski eserdir. Anır eser statüsündedir. dolayısıyla bizler tamamıyla Anıtlar Kurulundan gelen kararlara ve anıtlar Kurulunun verdiği izinlere tabiyiz. Dolayısıyla yönetim olarak Anıtlar Kurulundan alınmış bir karar yoksa bununla ilgili tadilatlara izin vermiyoruz Kapalıçarşı'da. Bunun da sürekli takibini yapıyoruz. Şu anda işlemleri yapılan dükkanın daha önceden alınmış bir izni bulunmakta. Daha önce eksik olduğu söylenilen kolan, içeride bulunan bazı tahribatlar var. Bunlarında 2010 ve 2012 yılları arasında Anıtlar Kurulunun çalışmalarında tespit edilmiş ve varlar. Dolayısıyla biz bunun da takibini yaptık. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak izinlerin aslına uygun alınıp alınmadığı eksik evrak olmadan belediyeye götürülüp götürülmediğini takip hakkımız ve yetkimiz var. Onun dışında izin çıkartmak ve ya izne tabi olmayan bir yere izin verme yetkimiz olmadığı için sadece takip işlemlerini yapıyoruz. Bu dükkanla ilgili de bu güne kadar takip işlemlerini yürüttük."

Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.