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Fenerbahçe Beko Maurizio Gherardini ile 2 sezon daha anlaşma sağladı

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, genel menajer Maurizio Gherardini'yle anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan yazılı açıklamada anlaşmanın hayırlı olması dilendi.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 sezon uzatıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır. 

Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında Avrupa Ligi tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz."

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