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Fatih'te hırsızlıkla suçlanınca kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişi vurularak öldürüldü. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi Arap Kuyusu Sokak üzerinde alkol alan bir grubun yanına gelen iki kişi, gruptakilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından oradan ayrılan şahıslar, yaklaşık 10 dakika sonra aynı yere bu kez 5-6 kişilik bir grupla tekrar gelerek etrafa rastgele ateş etti.

Zanlıların silahlarından çıkan kurşunlar, alkol alan gruptaki Barış Daldagül (24)'e isabet etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan Barış Daldagül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Özel Harekat destek verdi

Zanlılardan Kadir Ö. (27), Hakan K. (22) ve Murat Ö. (19) Özel Harekat polislerinin desteğiyle Silivri'de, Fideil A. (19) ve küçük yaştaki E.A. (17) Eyüp'te gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Kadir Ö., Hakan K. Murat Ö. ve Fideil A. Asayiş Şube Müdürlüğüne, E.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Burak A. ise emniyete gelerek polise teslim oldu.

Hırsızlıkla suçlayınca üzerlerine kurşun yağdırdı 

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olay günü Kadir Ö. ve Hakan K.'nin alkol alan grubun yanına geldikleri, bu gruptan A.K. isimli şahısın Kadir Ö.'ye “Benim bacanağın evine hırsızlığa siz mi girdiniz?” demesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve Kadir Ö.'nün “Bekleyin burada, silahları alıp geliyorum.” diyerek oradan ayrıldığı tespit edilldi.

Kadir Ö.'nün, daha sonra 5-6 kişilik bir grupla yaklaşık 10 dakika sonra tekrar olay yerine geldiği ve etrafa rastgele ateş ettiği, ekiplerce belirlendi.

3 kişi tutuklandı 

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir Ö., Hakan K. ve Murat Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fideil A., Burak ve küçük yaştaki E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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