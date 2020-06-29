Ağrı dağı eteklerinde görüldü esrarengiz istilacı tür olarak biliniyor

Doğaya zarar vermiyorlar

Bölgede yaşayan su maymunları üzerine çalışma yürütülmesi gerektiğini aktaran Çoban, "İlginç bir şekilde, istilacı bir tür olmalarına rağmen Iğdır'daki sulak alanlarda çok rahat bir şekilde üreyip, beslenip, çoğalabiliyorlar. Doğaya da zarar vermediklerini görüyoruz. İstilacı tür oldukları için de her zaman izlenmeleri gerekiyor." diye konuştu.