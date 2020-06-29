Ağrı dağı eteklerinde görüldü esrarengiz istilacı tür olarak biliniyor
AĞRI'da ana vatanları Güney Amerika olan, halk arasında "koypu" ve "esrarengiz fare" olarak bilinen su maymunu ortaya çıktı
Ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürk üretimi için getirildikleri bölgede çiftliklerden kaçarak ulaştıkları Karasu ve Bulakbaşı sazlıklarında yaşamını sürdürüyor. Halk arasında "koypu" ve "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, yaşadıkları Iğdır'daki sulak alanlarda bölge şartlarına ayak uydurdu.
Sulak alanlara adabte oldular
Normalde istilacı tür olarak kabul edilen ve hızlı üremesiyle bilinen su maymunları, Iğdır'ın iklim şartlarında, diğer bölgelerin aksine daha yavaş üreyerek varlığını koruyor. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su maymunlarının, Iğdır'daki sulak alanlara adapte olduğunu söyledi.
İstilacı kabul edilen bir tür
Su maymunlarının Iğdır ve Edirne'de görüldüğünü belirten Çoban, "Türkiye'de egzotik olarak görülen, istilacı kabul edilen bir tür. Ülkemizin çatısı olarak kabul edilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'da hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar." dedi.
Doğaya zarar vermiyorlar
Bölgede yaşayan su maymunları üzerine çalışma yürütülmesi gerektiğini aktaran Çoban, "İlginç bir şekilde, istilacı bir tür olmalarına rağmen Iğdır'daki sulak alanlarda çok rahat bir şekilde üreyip, beslenip, çoğalabiliyorlar. Doğaya da zarar vermediklerini görüyoruz. İstilacı tür oldukları için de her zaman izlenmeleri gerekiyor." diye konuştu.