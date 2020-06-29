BIST 115.451
DOLAR 6,85
EURO 7,73
ALTIN 390,84
HABER /  DÜNYA

Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ülkesinin Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği yönünde istihbarat olduğu iddialarına ilişkin, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." dedi.

Abone ol

Kabulov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, New York Times ve Washington Post gazetelerinin Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği yönündeki iddialarını değerlendirdi. 

Beyaz Saray'ın söz konu iddiaları yalanladığını hatırlatan Kabulov, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." ifadesini kullandı.

Bunun, ABD'deki iç siyasette devam eden çekişmenin uzantısı olduğunu savunan Kabulov, "ABD'de Afganistan'dan çıkmak istemeyen güçler var. Bunlar, kendi başarısızlığını haklı çıkarmak istiyor. Her şey bunun etrafında dönüyor." yorumunda bulundu.

New York Times ve Washington Post'un iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

Washington Post'un da ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, Rusya'nın örgüte söz konusu teklifinin ardından bazı ABD askerlerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.


ABD'li yetkililerin, bu konudaki istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumu Moskova'ya bildirmesinden bazı  yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray ise Trump'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: Yasa dışı
Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası! Bu iş 2.5 milyon Euro’ya biter
Nedim Şener'den Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'na salvolar! Bu çürüme ceza ile...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı? Bomba iddia
Bakan Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışı değerlendirdi
İlk yerli ve milli tren raylara indi Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te hırsızlıkla suçlanınca kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var
4 yıllık üniversite taban puanları 2020 ATLAS tercih robotu
Fenerbahçe Beko Maurizio Gherardini ile 2 sezon daha anlaşma sağladı
Süleyman Soylu'dan kaymakamlara 'vatandaşa doğrudan temas" tavsiyesi
Denizli'de 61 yaşında define arayan yaşlı adam sonunu hazırladı
Üniversite taban puanları 2020 4 yıllık-2 yıllık taban puanları
Yorumlar