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İran, ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı! İnterpol devrede

İRAN, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak ABD Başkanı Donald Trump ve birçok ABD'li yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı. 

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İran, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok ABD'li yetkili hakkında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklama emri çıkardı. İran, Trump'ın yakalanması için Interpol'den yardım talep etti.

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