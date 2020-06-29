İnegöl Belediyesi yanlış nüfus tabelasını düzeltti: İş Müge Anlı'ya gitmeden çözdük

Mobilya başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor. Konunun haber olması üzerine İnegöl Belediyesi tabelayı düzeltti. 274 bin olarak tashih edilen rakamlarda resmî olan rakamlara göre bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor.

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İnegöl'de son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmî olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmî olmayan rakamlara göre bu sayının 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktasına Karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları görenlerinin kafasını karıştırıyor.

3 bin 933 kişi eksik görülüyor

Bursa'dan İnegöl'e gelindiğinde karşınıza çıkan tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor. Yani resmî rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Ankara istikametinden İnegöl'e geliş yönüne dikilen tabela ise rakam daha farklı. Buradaki sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmî nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki tutarsızlık görenleri şaşırtıyor.

İki tabela birden değişti

Bu durumun haberlere yansıması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Bir tabeladaki 270 bin rakamı 274 bin olarak değiştirildi. Böylece iki tabelada da 274 bin yazması sağlandı.





"İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük"

Başkan Alper Taban yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Ancak resmî rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı.