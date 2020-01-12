Kasım Süleymani'nin üzerinden çıkan eşyalar şaşkınlık verici

ABD'nin suikastle öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin ölmeden önce üzerinde taşıdığı eşyalar ortaya çıktı. Amerikan askerlerinin olay yerinden çektikleri fotoğraflardan Süleymani'nin üzerinde silahların yanı sıra bir şiir kitabı olduğu görülüyor.

ABD'de yayın yapan Fox News, Süleymani'nin konvoyunu gizlice takip eden Özel Askeri Operasyon biriminden elde edilen görüntüleri paylaştı. 3 Ocak'ta insansız hava aracı ile öldürülen Süleymani'nin konvoyunu gizlice takip eden Amerikan askerlerinin çektiği görüntülerde Süleymani'nin yanarak can verdiği gözler önüne seriliyor.

"Süleymani'yi araçtan çıkardılar ve ateşi söndürdüler"

Amerikan askerlerinin yanan otomobilin içinden Süleymani'yi çıkardıklarını aktaran Fox News, "Kimliğini belirlemek için Süleymani'yi araçtan çıkardılar ve ateşi söndürdüler." dedi.

Fotoğraflarda Süleymani'nin vücudunda çok korkutucu yanık ve yaralanmalar olduğu ve bazı uzuvlarının da koptuğunu aktaran Fox News bu görüntüleri yayınlamadı.