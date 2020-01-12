ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi! Başına 80 milyon dolar ödül konulmuştu

ABD'nin Florida eyaletinde, İranlı adam gelen ihbar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın evinin yakınında üzerindeki bıçaklarla yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde görevli Palm Beach polisi, Trump'ın evinin 6,5 kilometre yakınında bulunan Flagler Memorial Köprüsü'nde, üzerinde bıçaklar taşıyan İran uyruklu bir adamı yakaladı. Gelen ihbar üzerine yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Üstünden bıçakların yanı sıra 2 bin 200 dolar çıktı

Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşı şahsın arabasının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu belirtildi. Şahsın aracının neden havaalanında bulunduğuna dair henüz bilgi edinilemedi. Polis, şüpheli şahsın üzerinden bıçakların yanı sıra 2 bin 200 dolar çıktığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Trump'ın evine 6,5 kilometre yakınlaşmıştı

Flagler Memorial Köprüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Maralago Resortu'ndan 6,5 kilometre uzakta bulunuyor.

İranlı bir spiker, ABD Başkanı Trump'a suikast gerçekleştirene 80 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.





