HABER /  POLİTİKA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çarpıcı anket sonucu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş, 21'inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyleyerek ellerindeki anket sonucunu paylaştı.

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'i partililer karşıladı. Konvoyla il binasının önüne gelen Akşener, içerde partililerle bir araya geldi.

Son anketin sonucunu açıkladı

Akşener, daha sonra partisi tarafından 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli’ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen panelde konuşan Akşener, yapılan son anket çalışmasında vatandaşın yüzde 64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyerek, "Türkiye yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ve 21'inci yüzyılın taleplerine, değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen, hukukun üstünlüğünün olduğu, ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti de sağlayan hukukun üstünlüğüdür. Özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığı, şeffaflıktır, akraba kayırmaktan uzaklaşmaktır. Liyakatin öne alınmasıdır. Bundan 40-50 sene evvel Türkiye’nin çeşitli köylerinden gelmiş kızların sınav kazanarak okuduğu Bursa Öğretmen Okulu’nu yaratabilmektir" dedi.

Parlementer sisteme geçişi isteyenlerin oranı yüzde 64

Akşener, demokrasinin bir kurallar bütünü olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız bu 3’üncü toplantıda bu talep yüzde 64-65’e çıkmışsa biz İYİ Parti olarak muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklama: Yatırım yapan kazanır hak ettiği payı alır
A Milli Voleybol Takımı finale kaldı! Meryem Boz'dan 36 sayı
AK Parti'den teşkilatlara uyarı! Erdoğan’a yüklenmesi alışkanlığından vazgeçilsin
Selim Temurci'nin Kanal İstanbul tweeti ortaya çıktı
Naci Görür'den korkutan açıklama! Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde
Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selv Kılıçdaroğlu Devran'ı birlikte izledi
ÖNCEKİ HABERLER
Alkollü araç kullanma cezası 2020 kaç para oldu?
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması! Gürcistan depremi tetiklemiş olabilir
Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları kaç para TCDD yeni fiyatları
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi
Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 dini günler takvimi Diyanet
Yorumlar 13 yorum