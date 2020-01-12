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Vladimir Putin Libya'daki paralı askerler sorusuna bakın ne yanıt verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Libya'daki paralı askerlerin arasında Ruslar olsa da, bu kişiler Rusya'yı temsil etmiyor' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davetlisi olarak dün Moskova’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında Putin, "Libya’daki durum bölgedeki istikrarı baltalıyor ve Avrupa’yı da olumsuz etkiliyor" vurgusu yaptı.

Libya'da Ruslar varsa da Rusya'yı temsil etmiyorlar

Rus lidere şu anda Libya’da Vagner Özel Askeri Şirketi’nden kaç paralı askerin faaliyette olduğu soruldu.Soruyu yanıtlayan Putin, “Orada Rus vatandaşları olsa da, bu kişiler Rus devletinin çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyor” ifadelerini kullandı.Şu anda çatışma bölgesinde, aralarında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden aktarılan kişilerin de bulunduğu birçok paralı askerin çatıştığını anlatan Putin, “Bu çok tehlikeli bir süreç” uyarısında bulundu.

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