Libya'da önemi gelişme Hafter ateşkes çağrısını kabul etti

LİBYA ’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.
Erdoğan ve Putin, Libya'da ateşkes istemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuş, uluslararası toplumca yasal kabul edilen Ulusal Mutabat Gücü, ateşkesi memnuniyetle karşılarken, Hafte'e bağlı güçler ateşkesi reddetmişti.
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