HABER /  DÜNYA

Libya'da önemi gelişme Hafter ateşkes çağrısını kabul etti

LİBYA ’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Erdoğan ve Putin, Libya'da ateşkes istemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuş, uluslararası toplumca yasal kabul edilen Ulusal Mutabat Gücü, ateşkesi memnuniyetle karşılarken, Hafte'e bağlı güçler ateşkesi reddetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülkenin oy hakkı iptal edildi
Libya Başbakanı Sarrac, Türkiye'ye geliyor
Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı
100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi
Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Yaralı şahin özgürlüğüne uçtu
Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı
İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
Avustralya'da korkunç felaket sürüyor! Yetkililer çağrı yaptı
Yorumlar