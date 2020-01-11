Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşürülen uçak nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak özür diledi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Tahran'da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediğini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran Cumhurbaşkanı ülkesi adına Ukrayna'dan özür diledi" denildi. Ukrayna, İran'ın "uçağı yalışlıkla düşürdük" açıklamasının ardından İran'dan resmi özür ve tazminat talep ettiklerini açıklamıştı.

İran, Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak Irak'ta bulunan 2 ABD üssüne 22 füze hatırlatmıştı.

Söz konusu uçak da o saatlerde düşmüştü

Kanada Başbakanı uçağın İran füzeleri tarafından yanlışlıkla vurulduğuna dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da "Belki de düşürülmüş olabilir" demişti

İran ise daha önce yaptığı resmi açıklamalarda uçağın füze ile düşürüldüğünü kesin bir dille reddetmişti. Ancak bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının cruise (seyir) füzesi olarak algılandığını söyledi.