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Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i

4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kaftancıoğlu, "Kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz." dedi.

İstanbul, saat 16.37'de Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremle ilgili can ve mal kaybına rastlanmadığı açıklandı.

Gündem kanal İstanbul oldu
Deprem sonrası gündem, Kanal İstanbul projesine döndü. CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun deprem sonrası sosyal medyaki paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

Kaftancıoğlu'nun deprem yaklaşımı
Kaftancıoğlu, tweet'inde şu sözlere yer verdi;  "İstanbulumuza ve İstanbullulara geçmiş olsun. Doğa bir kez daha depremin bu kentin en gerçek ve en hayati sorunu olduğunu hatırlattı. Bu gerçeği unutup kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz."

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