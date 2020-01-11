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İstanbul Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi deprem Marmara bölgesininin genelinde hissedildi Haberin devamı.
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Marmara Denizi bugün fena sallandı! Son 9 saatte 38 deprem

Marmara'da peş peşe meydana gelen depremler panik yarattı. Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 39 deprem kaydedildi. Son olarak ise merkezi İstanbul Silivri olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 38 deprem daha kaydedildi.

Marmara'da 4.7 şiddetinde deprem

Son olarak Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

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