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İstanbul Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi deprem Marmara bölgesininin genelinde hissedildi Haberin devamı.
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İstanbul'da deprem! Marmara bölgesi genelinde hissedildi

İSTANBUL'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi açıkladı
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.



Vali açıklama yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.



İmamoğlu: Olumsuz bir durum söz konusu değil
Depremle ilgili kısa bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil.'' dedi.

AFAD'dan açıklama var
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Vatandaşlar telefona sarıldı
Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.
Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, “Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş” dedi.

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