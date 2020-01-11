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İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 8 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Bağırma sesleri duyuldu
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu. Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı. Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

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