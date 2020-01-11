Cemal Enginyurt'tan Mine Kırıkkanat'ın Bahçeli'yle ilgili tepki çeken paylaşımına ağır sözler

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, evlenmeyenlerin sayısının arttığını söyleyen Erdoğan'a karşı Bahçeli hakında "Devlet Bahçeli için çok mu geç" tweetini attı. Tepki çeken paylaşıma MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yanıtı da ağır oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Ana muhalefet partisi Erdoğan'ı yaşam tarzına karışmakla suçladığı ve gençlerin ekonomik gerekçelerle evlenemediğini iddia etti. Tartışmalara katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı.

"DEVLET BAHÇELİ İÇİN ÇOK MU GEÇ"

Polemik yaratan sözleriyle bilinen Kırıkkanat, bekar olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında tepki çekecek bir tweet attı. Kırıkkanat, "Devlet Bahçeli için çok mu geç" ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Mine Kırıkkanat’ın saygı sınırlarını aşan bu sözlerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan ağır bir tepki geldi. Enginyurt sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Mine Kırıkkanat denilen evliliğin nirvanası, evlilik üzerinden güya liderimiz Devlet BAHÇELİ beye dil uzatmış.

Mine erken evlilik sana hiç yaramamış, aşkı sevgiyi her Ülke vatandaşında aramış, belliki bulamamışsın.

DEVLET beye laf çakacağım diye, Milletin çakmasına niye yol açarsın?”

"KIRIKKANAT 4 DEFA EVLENDİ DİYE"

"AŞKI SEVGİYİ HER ÜLKE VATANDAŞINDA ARAMIŞ BELLİKİ BULAMAMIŞSIN"