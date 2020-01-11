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Twitter Hamaney'in hesabını askıya aldı!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı. Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Hamaney'in Twitter hesabının geçici olarak askıya alındığı öğrenildi. 

Hamaney'in profiline girmeye çalışanlar "Bu hesapta olağandışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla karşılaşırken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 

​Hesabın askıya alınması, İran dini lideri Ali Hamaney'in kendi sitesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını yayımlamasından sonra alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. 

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