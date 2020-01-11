HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım

İran Devrim Muhafızları Ukrayna yolcu uçağını neden vurduğunu açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının cruise (seyir) füzesi olarak algılandığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Son haftalardaki gerginlik nedeniyle İran'daki hava savunma sistemlerinin alarm durumunda olduğunu söyleyen Hacızade, "Özellikle Amerikalıların İran'da 52 noktayı vuracaklarını açıklamasıyla saldırı ve savunma birlikleri yüzde yüz alarma geçmişti." dedi. 

ABD'nin Irak'taki askeri üslerinin vurulduğu gece birliklerin savaş düzeyine geçtiğini aktaran Hacızade, hava savunma birliklerinden bazılarının Tahran'da konuşlandırıldığını, Tahran'ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etti.  

Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyleyen Hacızade, "Hava savunma sistemlerinin operatörüne 'İran'a doğru seyir füzesi fırlatıldığı' bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı." diye konuştu. 

"İletişim hatlarında sorun yaşanıyordu"

Operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını anlatan Hacızade, "Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu." diye konuştu. 

Hacızade, ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istediklerini ancak bunun yapılmadığını kaydetti. 

İranlı hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini belirten Hacızade, "Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik." şeklinde konuştu.

"Olaydaki sorumluluğu kabul ediyoruz"

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hacızade, "Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Şamil Tayyar Kılıçdaroğlu'nun İran'da düşen uçakla ilgili iddiasını tiye aldı İran'ın kazayla vurduk itirafından sonra Ukrayna'dan ilk tepki İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Bekir Pakdemirli'den KKTC'ye su götüren boru hattı ile ilgili açıklama
Şamil Tayyar Kılıçdaroğlu'nun İran'da düşen uçakla ilgili iddiasını tiye aldı
Kanal İstanbul'la ilgili Prof. Cemal Saydam'dan açıklama: Erkekliği öldürür
Yargıtay işyerinde dedikodu yapmayı tazminatsız kovulma nedeni saydı
Ali Koç Comolli'nin yetkilerini elinden aldı istifasını bekliyor
Kanada'dan İran'ın yanlışlıkla düşürdüğü uçakla ile ilgili yeni hamle
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de iş yerinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
Tahkim'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret
Dişim renk değiştirdi fırçalıyorum ama düzelmiyor diyorsanız...
Fredrik Gulbrandse: Kuzeyin Kralı artık benim
10 ocak ay tutulması saat kaçta olacak?
Yorumlar 6 yorum