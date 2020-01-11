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İbrahim Kalın ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.

Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.

Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede ayrıca, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

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