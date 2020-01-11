LeBron James tarihe geçti Dallas dağıldı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.

Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan Michael Jordan'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) yer alıyor.

Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 101-111

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 123-111

Miami Heat-Brooklyn Nets: 113-117

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 116-105

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 121-134

Orlando Magic-Phoenix Suns: 94-98

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 92-109

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 129-114

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 127-106

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 100-109