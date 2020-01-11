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Kanal İstanbul'la ilgili Prof. Cemal Saydam'dan açıklama: Erkekliği öldürür

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili "Erkekliği öldürür" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul Projesi'ni düzenlediği çalıştayla dün masaya yatırdı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki çalıştayda, farklı disiplinlerden bilim insanları, gazeteciler, hukukçular ve finans uzmanları bir araya geldi. 8 ayrı panelde, panelistler Kanal İstanbul'la ilgili fikirlerini paylaştı.

Erkekliği öldürür

Konuşmacılar içinde Prof. Dr. Cemal Saydam'ın iddiası çalıştaya damga vurdu.   Oturumda konuşan Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam ise ilginç bir tespitte bulundu.

Oturumda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi.  Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.

Saydam, “Kanal, iki barajın üzerinden geçiyor. Burada yıllarca biriken organik atığı da Marmara'ya getirir. Bu gelince oksijen de gelmeyeceği için etraf çürük yumurta gibi kokar, Marmara da kalmaz” diyerek, bu kokunun erkeklik üreme hormonu üzerinde bile yüzde 20-30 oranında olumsuz etkileri olacak." dedi.

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