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İran'ın kazayla vurduk itirafından sonra Ukrayna'dan ilk tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İran'ın "uçağı yanlışlıkla düşürdük" açıklamasıyla ilgili diplomatik kanallar vasıtasıyla resmi özür beklediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, İran'ın "yanlışlıkla vurduğunu" açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağı hakkında Tahran'ın "tam soruşturma yürütmesini, suçunu itiraf etmesini ve tazminat ödemesini" istediklerini belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Zelenskiy, "İran, uçağın düşürülmesi konusunda suçlu olduklarını açıkladı ancak biz suçu tamamıyla kabul etmelerini istiyoruz" dedi.

Diplomatik kanallarla resmi özür dilenmesini istediklerini belirten Zelenskiy, İran'dan suçluları sorumlu tutulmasını ve ölülerin cesetlerinin iade edilmesini de istedi.

İran ordusu bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada Çarşamba günü Tahran'da düşen uçağın "insani bir hata sonucu" vurularak düşürüldüğünü açıklamıştı. Uçaktaki 176 kişi de hayatını kaybetti.

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