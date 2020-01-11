Galatasaray'da 5 yabancı yolcu

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da yabancı sayısının 12'ye inmesi için 5 isimle yollar ayrılacak.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Cimbom'da sakatlığı bulunan Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak.

5 oyuncu yolcu

Mariano ve Nagatomo ile fesih görüşmeleri sürüyor. Nzonzi ve Andone'nun da durumu sallantıda. 5 oyuncu giderse kontenjan 12'ye düşecek ve kadroda büyük bir rahatlama olacak.

İşte kadrodaki yabancılar

Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.