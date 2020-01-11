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Pendik’te tek atımlık suikast silahı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

Pendik’te ‘gece kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi. Kalem şeklinde tasarlanmış tabancanın, farklı mekanizmaların birleştirilmesiyle elde edildiği görüldü.

Pendik’te, ‘gece kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üzerini aradı. Yapılan aramada kalem şeklinde tasarlanmış bir tabanca ele geçirildi.

Tabancanın, farklı mekanizmalardan elde edilen, içerisinde tek mermi bulundurabilen ve tek atımlık bir suikast silahı türü olduğu anlaşıldı. Tabancanın aynı zamanda kalem-silah olarak da adlandırıldığı öğrenildi.

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