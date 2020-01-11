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Emre Mor İngilizleri ikiye böldü

Galatasaray'dan gönderilmesi gündeme gelen Emre Mor için Leeds United taraftarları ikiye bölünmüş durumda.

İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford'un ardından Leeds United da Emre Mor'u gündemine aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncu İngilizler ikiye bölündü.

‘Emre Mor’u istemiyoruz’
Leeds United taraftarları, Galatasaray'da forma giyen Emre Mor konusunda ikiye ayrıldı. Bir grup Emre Mor transferini yararlı bulurken, bir grup ise Emre Mor transferini sert sözlerle eleştirdi. ‘Emre Mor’u istemiyoruz’ diye kampanya başlattılar. 

Katkı sağlayamadı
Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.

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