HABER /  GALATASARAY
ADV Mazluma Çatı Olalım

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

2019'da başarılı olan sporcular, antrenörleri ve yöneticilerine divan başarı beratı ile madalya verildi. Sarı-kırmızılı kulübün üyeliğinde 25 yılı doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazananlara beratları takdim edildi.

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bir süredir divan kurullarına katılmayan kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. 

Divan kurulu toplantısında 2019'da uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanan 9 şubeden 120'ye yakın sporcu ile antrenör ve yöneticilerine "divan başarı beratı" ve madalya verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün üyeliğinde 25 yılını dolduran ve divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan 231 üyeye de divan kurulu beratı takdim edildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Divan beratı maddi bir değere sahip değil ama bu kulübe en az 25 yılını vermiş üyeler, amatör şubelere gönül vermiş sporcular, şube kaptanları ile antrenörlerine, gösterdikleri başarıdan ve özveriden dolayı bir nebze olsun motivasyonlarına katkıda bulunmak, cesaretlendirmek ve kendilerini taltif etmek için düzenlediğimiz toplantı artık geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Hem sporcularımıza hem de aileleri ile antrenörlerine, bizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, yeni divan kurulu üyelerine berat takdimi öncesinde kurulun işleyişi hakkında sunum yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul'la ilgili Prof. Cemal Saydam'dan açıklama: Erkekliği öldürür
Yargıtay işyerinde dedikodu yapmayı tazminatsız kovulma nedeni saydı
Ali Koç Comolli'nin yetkilerini elinden aldı istifasını bekliyor
Kanada'dan İran'ın yanlışlıkla düşürdüğü uçakla ile ilgili yeni hamle
İçişleri Bakanlığı açıkladı PKK'ya karşı 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı
Darbeci yarbay Murat Bolat'ın sarsıcı itirafı! O gece Erdoğan'ı alıp...
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuk ve ergenlerde ses bozulmasına aman dikkat!
İran'ın kazayla vurduk itirafından sonra Ukrayna'dan ilk tepki
Başakşehir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın
Batan balıkçı teknesinde kaybolan ceset bulundu
Tunceli'de çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı görüntülendi
Ay tutulması yay burcu etkileri 2020 mali alanda kriz kapıda
Yorumlar