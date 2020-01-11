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Bursaspor, Serdar Özkan ile anlaştı

Bursaspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Serdar Özkan yaptığı açıklamada, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye’yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız Mesut Mestan’a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" dedi.

Serdar Özkan'ın bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçında da süre alması bekleniyor.

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