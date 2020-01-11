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Marmara'da peş peşe 14 deprem birden

Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği bilgilere göre ise, saat 06.28'de başlamak üzere Güzelköy açıklarında 27 tane deprem oldu. En büyüğü 3.1 olan depremlerin derinlikleri ise 10 kilometre civarında değişiyor.

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