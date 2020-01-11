Cenk Eren ve Selda Bağcan'dan muhteşem gece

Cenk Eren, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Gecenin sürprizi ise usta sanatçı Selda Bağcan oldu. Konser de Selda Bağcan ile albümde de birlikte seslendirdikleri "Gesi Bağları" adlı şarkısına yaptıkları düet büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Cenk Eren, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konser verirken kulakların pasını silmeyi de ihmal etmedi.

Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve son olarak Selda Bağcan şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan Cenk Eren unutulmaz bir konsere imza attı.

Selda Bağcan sürprizi

Güçlü sesi muhteşem sahnesiyle izleyenleri mest eden Cenk Eren’in konserinin sürprizi ise, usta sanatçı Selda Bağcan oldu. Konser de Selda Bağcan ile albümde de birlikte seslendirdikleri “Gesi Bağları” adlı şarkısında düet yapan Cenk Eren’i salonu dolduran müzik severler dakikalarca alkışladı.

23 kişilik orkestrasıyla hayran bıraktı

23 kişilik orkestrası, muhteşem sahne enerjisi ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Cenk Eren konserinde Hakan Akkaya ve Raşit Bağzıbağlı imzalı takım elbise giydi.