Şamil Tayyar Kılıçdaroğlu'nun İran'da düşen uçakla ilgili iddiasını tiye aldı

AK Partili Şamil Tayyar, İran'ın füzeyle düşürdüğü ortaya çıkan Ukrayna uçağıyla ilgili önceki gün "uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabında tiye aldı

İran, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü günler sonra itiraf etti. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu.

Tahran'a karşı psikolojik savaş

Bu açıklamaya kadar nasıl uçağın düştüğüyle ilgili çok sayıda spekülasyonlar ortaya atıldı. Füzeyle düşürüldü iddiasını yalanlayan İran resmi kanalları, ilk gün teknik nedenlerle uçağın düştüğünü açıkladı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Önceki akşam Haber Global TV'nin canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" dedi.

"Eyvah eyvah. Iskalamışım, bu dahiyane açıklamayı"

Bu açıklama AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'ın gündemindeydi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Eyvah eyvah. Iskalamışım, bu dahiyane açıklamayı. İran, aslında itirafıyla ateşlemiş füzeyi!" ifadelerine yer verdi.