Bakan Bekir Pakdemirli'den KKTC'ye su götüren boru hattı ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda kırılma değil yerinden çıkma olduğunu belirterek, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temiz su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile KKTC arasında 2013 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan su boru hattı patladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Pakdemirli, bir gazetecinin arızanın nedenini sorması üzerine de şunları kaydetti:

"Henüz nedeni belli değil ama bir çıkma olduğu gözleniyor. Bildiğiniz üzere bu iş aynı köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz şey deniz tabanından yürüyen borular değil. Denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçiyor. Böylelikle yüzeyin yaklaşık 250 metre altındaki borular şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin yerinden çıkmış olma ihtimali var. Hat olması gerektiği yönde değil."

Patladı deniz üstüne çıktı

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz boru hattında arıza olduğunu belirtti ve şunları söyledi; "Borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meydana geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu."