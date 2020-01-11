HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

MHP'de iştişare toplantısı başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında iştişare toplantısı Ankara'da başladı. Toplantı basına kapalı gerçekleşirken Bahçeli'nin yarın açıklama yapması bekleniyor.

Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında başladı.

MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere Ankara'da düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.


İki gün sürecek toplantı ardından yarın Devlet Bahçeli'nin açıklama yapması bekleniyor.

Rahatsızlığı nedeniyle grup toplantılarına katılamayan Bahçeli'nin önümüzdeki salıdan itibaren katılması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İran Devrim Muhafızları Ukrayna yolcu uçağını neden vurduğunu açıkladı
Bakan Bekir Pakdemirli'den KKTC'ye su götüren boru hattı ile ilgili açıklama
Şamil Tayyar Kılıçdaroğlu'nun İran'da düşen uçakla ilgili iddiasını tiye aldı
Kanal İstanbul'la ilgili Prof. Cemal Saydam'dan açıklama: Erkekliği öldürür
Yargıtay işyerinde dedikodu yapmayı tazminatsız kovulma nedeni saydı
Ali Koç Comolli'nin yetkilerini elinden aldı istifasını bekliyor
ÖNCEKİ HABERLER
9 ilaç daha ödeme listesine alındı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Mustafa Cengiz: Rakiplerimiz biz de isteriz diye saldırmasın
Başakşehir'de iş yerinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
Tahkim'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret
e okul VBS girişi karne notu sorgulama ekranı 2020
Yorumlar